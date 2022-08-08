Türkiye Gazetesi

İkiçeşmelik Mahallesi’nde bulunan Damlacık Mevkiin’de özel bir kişiye ait 12 dönümlük zeytinlikte bugün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredeki işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı ile Aydın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz sevk edildi. Başlangıç aşamasındaki yangın, ekipler tarafından diğer zeytin ağaçlarına sıçramadan söndürüldü. Araziye atılan cam şişelerin mercek etkisi yapması sonucu çıktığı öğrenilen yangında yaklaşık 50 zeytin ağacı zarar gördü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında arazide otlayan iki büyükbaş hayvanın da çevredeki işçilerce araziden çıkarıldı. Yangını gören işçilerden Oğuz Karabahçe, “İnşaatta çalışıyorduk. Dumanların yükseldiğini görünce hemen itfaiyeyi aradık. Ekipler kısa süre içerisinde araziye gelerek yangını söndürdüler” diye konuştu.

Sanayi sitesinde yangın: Alevlerin arasında kalan itfaiye eri yüksekten düştü Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde bit oto tamirhanede yangın çıktı. Alevlerin arasında kalarak yüksekten düşen itfaiye eri yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Manisa'da orman yangını: 12 saat sonra kontrol altına alındı Manisa’nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıklı Rum Hastanesi yangınıyla ilgili soruşturma Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.