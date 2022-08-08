Erbaa’dan Niksar istikametine seyir halinde olan C.G (28) idaresindeki hafif ticari araç önünde seyir halinde olan E. Y. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç devrilirken kamyonet yoldan dışına çıktı.
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.
HAPŞIRIK TUTUNCA DİREKSİYON HAKİMİYEYİNİ KAYBETTİ
C.G hapşırık tutması sonucu biranda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptığını ifade etti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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