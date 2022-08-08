Türkiye Gazetesi

Çorum'da dün gece acı bir kaza yaşandı. S.D. idaresindeki bir kargo şirketine ait kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Kavşağı'nda Fatih Benli'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 1 yaşındaki Ayşe Zümra Benli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile eşi Dudu Benli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak anne Benli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİYLE KIZININ CENAZESİNE SARGILI HALDE KATILDI

Çorum'un Düvenci beldesinde imam olarak görev yapan Fatih Benli ise taburcu edildi. Benli’ye, eşiyle küçük kızının cansız bedeni aynı tabutun içinde verildi. Üyük köyüne getirilen cenazeler, dualar eşliğinde defnedildi. Törene başındaki sargı bezi ile katılan baba Benli, gözyaşlarını tutamadı.

KAMYON ŞOFÖRÜ CEZAEVİNE GİRDİ

Öte yandan, kamyon şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.D, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Çorum Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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