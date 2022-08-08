Türkiye Gazetesi

Çine ilçesinde bir dava nedeniyle husumetli olduğu Yaşar Meke’yi tabancayla vurarak öldüren Gökhan Özdemir, daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek başına dayadığı tabanca ile hayatına son verdi.

Yaşanan olayın ardından Dutluoluk Mahallesi yolu üzerinde Süleyman Özdemir isimli bir vatandaş daha ölü bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölü bulunan Süleyman Özdemir’i de Yaşar Meke'yi vuran Gökhan Özdemir’in öldürdüğü ortaya çıktı.

TACİZ DAVASI KARARA BAĞLANINCA ÖLDÜRDÜ

2 kişiyi öldürdükten sonra intihar eden Gökhan Özdemir’e 2018 yılında Yaşar Meke tarafından kızını taciz ettiği iddiasıyla 4 yıl önce dava açıldığı öğrenildi. Baba Yaşar Meke tarafından açılan davanın bugün Çine Adliyesi’nde görülen karar duruşmasında Gökhan Özdemir'in mahkum edildiği ve hakkında yakalama kararı çıktığı öğrenildi.

İddiaya göre mahkeme sonucunu öğrenen Gökhan Özdemir, Yaşar Meke’yi evinin önünde, amcasının oğlu Süleyman Özdemir'i ise Dutluoluk yolu üzerinde silahla vurarak öldürdü. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü önüne gelen Özdemir, 2 el havaya ateş açarak 2 kişiyi öldürdüğünü söyleyip, yanındaki silahla hayatına son verdi.

Gökhan Özdemir'in olaydan bir süre sonra cesedi bulunan Süleyman Özdemir’i öldürme sebebinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Korkunç cinayet 25 yıl sonra ortaya çıktı: Önce kocasını sonra kızını öldürüp üst üste gömdü Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin kemiklerine ulaşıldı. H.T.'nin 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. 75 yaşındaki H.T ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da kan donduran cinayet: Öldüresiye dövüp, sokağa attılar İstanbul Beyoğlu’nda 20 yaşındaki genç öldüresiye dövülerek araçla yaşadığı evin önüne atıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri aracın peşine düştü.