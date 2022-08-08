Türkiye Gazetesi

Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Tekke Mahallesinde Hakan K.’ye ait eğlence mekanının bahçesinde oğlu A.O.S.’nin darp edildiğini gören baba A.Ş., yanında getirdiği pompalı tüfeği gözünü kırpmadan ateşledi.

Saçmaların isabet ettiği mekan sahibi Hakan K., garson M.T., K.B. ve Barış Sarıkaya (29) yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesi ve Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin eğlence mekanında yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Barış Sarıkaya’dan acı haber geldi. Sarıkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba ve oğlu ise karakola giderek teslim oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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