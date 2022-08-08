Bandırma'da bazı vatandaşlar, tavuk döner yedikten sonra rahatsızlandıklarını belirterek hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 11 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu Caddesi'nde tavuk dönerlerin alındığı öne sürülen iş yerinden örnekler aldı.
Düğün salonunda facia! İkramlıkları yiyen 200 kişi zehirlendi, düğün salonu mühürlendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sünnet cemiyetinde, ikram edilen tavuklu pilavdan yaklaşık 200 kişinin zehirlendiği salon zabıta ekiplerince mühürlendi.
Kızılırmak'tan su içen 14 kişi zehirlendi Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi Kızılırmak'tan su içtikten sonra zehirlendi.