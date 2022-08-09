Türkiye Gazetesi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşanan feci kazada manevra yapan minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü. Olay, Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

YEĞENİNİ EZDİ

H.N. aralarında yeğeni İ.N.'nin de bulunduğu akrabalarını minibüsle evlerine bıraktı. Minibüs sürücüsü, 2 yaşındaki yeğenini fark etmeyerek hareket etti. Aracın hareket etmesi ile küçük çocuk minibüsün altında kalarak yaralandı. Sürücü, yaralanan yeğenini hemen Sungurlu Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İki kardeşin kızak keyfi arabanın altında bitti: 1 ölü, 1 yaralı Erzurum'da iki küçük kardeş, evlerinin önünde karla oynarken dehşeti yaşadı. Kardeşler, kızakla kayarken otomobil altında kaldı. İbrahim Bayram ağır yaralanırken Hatice Bayrak hayatını kaybetti.

Kardeşiyle birlikte dışarı çıktı! Arabanın altında kalan 7 yaşındaki çocuk metrelerce sürüklendi Gaziantep’te kardeşine yetişmek isteyen bir çocuk ana cadde de hafif ticari aracın altında kaldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen 7 yaşındaki Eren Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.