Türkiye Gazetesi

Olay sırasında 18 yaşında olan ve 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan Mehmet Alparslan yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep'te vatandaşların demokrasi nöbeti için toplandığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda nöbetin ikinci günü akşam saatlerinde nereden geldiği belli olmayan bir kurşun ile yaralanan 18 yaşındaki tekstil işçisi Mehmet Alparslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'na ilk koşanlardan birisi oldu.

16 Temmuz gecesi de ilk gün olduğu gibi elinde Türk bayrağı sallarken, biranda yere yığıldı. Görenler tarafından hastaneye kaldırılan gencin kafasında kurşun olduğu ve vurulduğu anlaşıldı. Tam 7 ay boyunca Gaziantep'te hastanelerde yaşam mücadelesi verdi. Yatağa mahkum olan, hareket edemeyen ve konuşamayan Alpaslan, yapılacak bir tedavi olmadığı için taburcu edilerek evine gönderildi. Mehmet Alpaslan'a 7 yıldır annesi Yeter Alpaslan bakıyordu.

15 Temmuz demokrasi nöbetinde yaralandığı için Gazilik hakkı verilen Alpaslan bugün hayatını kaybetti.

Alpaslan, yarın (salı) öğle namazına müteakiben Gaziantep Asri Mezarlığındaki Şireci Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Nizip Yeni Yazı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

15 Temmuz gazisi cinayete kurban gitti Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan cinayete kurban gitti.

15 Temmuz Gazisi kalbinin altındaki kurşunla yaşıyor 15 Temmuz hain darbe girişiminde kalbinin iki santimetre altına isabet eden kurşunla gazi olan Musa İlhan, “Bu kurşun, benim ahirete götüreceğim nişanem. Keşke peygamberimizin ordusuna giren o şehitlerden olsaydık.” açıklamasını yaptı.