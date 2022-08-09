Türkiye Gazetesi

İzmir'in Bergama ilçesinde servis minibüsüyle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yıldırım Çınar idaresindeki 35 S 50058 plakalı servis minibüsü, İzmir Çanakkale yolu Zeytindağ Kantar mevkisinde E.Ö'nün kullandığı 41 TV 484 plakalı tıra arkadan çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, minibüste bulunan Bülent Kılıçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı sürücü Yıldırım Çınar ise 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'yi üzen Balıkesir kazasında kızını kaybetmişti... Acılı babanın adalet arayışı sürüyor Balıkesir'de geçtiğimiz sene Zonguldak'tan İzmir' e giderken virajı alamayarak takla atan otobüste 15 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden yolculardan biri olan Tıp Fakültesi Öğrencisi Bilge Toker’in acılı babası geçte olsa adaletin tecelli etmesini bekliyor.

Pes dedirten görüntüler! Trafik kazası meydan savaşına döndü Esenyurt'ta bir düğün konvoyu ile yoldan geçen motosikletli kazaya karışınca olan oldu. Kazada maddi hasar meydana gelince konvoydakiler motosikletliyi darp etti. Motosikletli olay üzerine babasını çağırdı ve yardım istedi. Motosikletli ile babasının düğün konvoyu ile arasında yaşana o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.