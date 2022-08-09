Türkiye Gazetesi

Yaz mevsimin gelmesiyle birlikte hava aıcaklıkları arttı ve sıcaklardan bunalanlar göl, sulama kanalı vb yerlere girerek serinlemeye çalışıyor. Ancak bu duurm çoğu zaman faciayla sonlanıyor. Buna bir örnek ise Şanlıurfa'da yaşanadı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin ve İsa Topdemir'i arama çalışmaları tamamlandı.

5 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, gençlerin cansız bedenini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu. Şanlıurfa'da 7 Ağustos’ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolduğu belirtilen Halil Gültekin ve İsa Topdemir için arama çalışması başlatılmıştı.

Sıcaktan bunalıp sulama kanalına girmek istedi, bir daha çıkamadı Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

2 çocuk 14 saattir kayıp! Aramalar sulama kanalında yoğunlaştı Denizli’nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Şanlıurfa'da oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden acı bir haber geldi, sulama kanalının etrafında oynarken dengesini kaybederek düşen çocuk boğularak can verdi.