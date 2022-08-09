Türkiye Gazetesi

Adana’da hava sıcaklığının nemle birlikte artması üzerine çocuk ve gençler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalına girmeye başladı.

Bu nedenle son 3 ayda 15 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi’nde bulunan sulama kanalında gençlerin yüzdüğünü haber alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

POLİSLER SULAMA KANALINA GİREN ÇOCUKLARI KURTARDI

Sulama kanalına gelen polis, çocukları sudan çıkardı. Polis, sulama kanalına girmeyecekleri sözünü aldığı çocukları, ekip araçlarına bindirerek yakındaki havuza götürdü. Havuza girerek serinleyen çocuklar ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Havuza götürülen çocuklar, “Sulama kanalında yüzüyorduk. Polis ağabeylerimiz bizi uyardı, havuza getirdi. Herkesi bekleriz. Kimse kanalda yüzmesin, herkes havuza gelsin” dedi.

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