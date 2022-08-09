Türkiye Gazetesi

ABD'deki bir üniversitede yüksek lisansa kabul edilen 24 yaşındaki Doğukan Akkoyun, ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalışan babasından eğitim masrafları için aylık 25 bin lira iştirak nafakası talep etti. Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; 24 yaşındaki Doğukan Akkoyun, Tümay ve Altay Akkoyun çiftin tek çocuklarıydı. Çift, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Doğukan, İstanbul'daki bir Fransız lisesinden mezun oldu, İngiltere'de Bedfordshire Üniversitesi'nin Sporcu Diyetisyenliği Bölümü'ne girmeye hak kazandı. 4 yıllık bölümü 3 senede bitirerek 2019 yılında lisans bölümünden mezun oldu. Genç adam, İstanbul'a annesinin yanına geri döndü.

BABASINDAN YARDIM İSTEDİ

İngiltere'de mezun olduğu bölümün Türkiye'deki denkliği için yüksek lisans yapması gerektiğini öğrenen Doğukan Akkoyun, geçtiğimiz yıl 2022 dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 251. sırada bulunan ABD'deki George Mason Üniversitesi'nden yüksek lisans hakkı kazandı. Annesinin maddi gücünün yetersiz olduğunu bilen Doğukan, Etiler'de bulunan ünlü bir finans firmasında genel müdür yardımcısı olarak çalışan babasından yardım istemek için şirkete gitti.

EĞİTİM MASRAFLARINI ÖDEMEDİ

İddiaya göre; güvenlik, baba Altay'a haber verdiğinde ise, baba oğlunun ofise çıkmasına engel oldu, oğluna hakaretler ederek şirketten kovdu. Babasının kendisine olan ilgisiz tutumu sonrası eğitim masraflarını ödemeyeceğini duyan Doğukan, Aile Mahkemesine başvurdu.

AYLIK 28 BİN LİRA İSTEDİ

Kabul edildiği ABD'deki üniversitenin okul masrafı, konaklama ve yemek gibi masrafları için babasından aylık 28 bin lira maddi yardım talep eden genç adam, ünlü bir şirkette lüks içinde yaşayan ve Etiler'de ikamet eden babasının bu masrafı karşılayabilecek olmasına rağmen yıllardır kendisine maddi veya manevi bir yardımda bulunmadığını ileri sürdü.

BABASINA DAVA AÇTI

Babasından iştirak nafakası talep ederek yüksek lisans ücretinin iki yıl boyunca tutacağı yaklaşık 115 bin doların (2 milyon Türk Lirası) bir kısmının babası tarafından ödenmesini talep etti.