Türkiye Gazetesi

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli-Aydın Yolu üzerinde seyir halinde olan lüks cip, aniden alev almaya başladı. Saniyeler içinde alevlerin kapladığı cipi, sürücüsü hızlıca yol kenarına çekti. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği cipe müdahale etti.



Jandarma ekiplerinin bir süre trafiğe tamamen kapattığı yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa süre sonra alevleri kontrol altına aldı. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, araç ise metal yığınına döndü.

Kuşadası’nda korkutan yangın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Damlacık mevkiindeki 12 dönümlük zeytinlikte yangın çıktı. Araziye atılan cam şişelerin mercek etkisi yapması sonucu çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Sanayi sitesinde yangın: Alevlerin arasında kalan itfaiye eri yüksekten düştü Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde bit oto tamirhanede yangın çıktı. Alevlerin arasında kalarak yüksekten düşen itfaiye eri yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Manisa'da orman yangını: 12 saat sonra kontrol altına alındı Manisa’nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını 12 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.