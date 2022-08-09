Türkiye Gazetesi

İstanbul Pendik’te iddiaya göre 5 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle arkadaşıyla tartışan ve ardından kaybolan Tekin Uğurlu’nun cesedi, boş bir arazide toprağa gömülü halde bulundu. Aynı zamanda Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi de olan Uğurlu'nun cesedinin bulunmasının ardından polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ALACAK-VERECEK MESELESİ İÇİN AYRILDIĞI EVİNE BİR DAHA DÖNEMEDİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, 44 yaşındaki 2 çocuk babası olan ve Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi olan Tekin Uğurlu, yaklaşık 5 yıl önce çocukluk arkadaşı M.K ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası Tekin Uğurlu, parasını almak için çocukluk arkadaşı M.K’nın çağırdığı yere gitti. Ardından Uğurlu’dan 5 yıldır haber alınamadı. Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, boş bir arazide gömülü olan erkek cesedinin olduğuna dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, boş bir arazide gömülü halde olan cesedin kimlik tespiti yapılabilmesi için çalışmalar sonrası DNA örneğini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin yaklaşık 5 yıl önce kaybolan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu’ya ait olduğu öğrenildi. Durumu Uğurlu ailesine bildiren polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlatırken olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aile ise Uğurlu’yu öldüren şüpheli ya da şüphelilerin ceza almasını istiyor.

“BUNU YAPANLAR CEZASIZ KALMASIN”

Konu hakkında konuşan Tekin Uğurlu’nun ağabeyi İsmail Uğurlu, “8 Ocak 2018’de kardeşim kayboldu. Ben o zaman işe gidiyordum. Sabah bana bir telefon geldi. Dediler ki “Tekin kayıptır” ben geri döndüm, geldim. Ondan sonra karakola gittik. Bir adım ilerleyemedik. Kim yapmış onu da biliyoruz. Televizyonlara da çıktık. Fakat her çıktığımız yerlerde bizi engellediler. Bırakmadılar çünkü o adamların arkaları kuvvetliydi. Ben yetkililere, Cumhurbaşkanımıza rica ediyorum. Bu yapanları cezasız bırakmasınlar. 4 sene ciğerimiz yandı. Ben Cuma namazına gittim. Saat 11'di bana bir telefon geldi. Bir polis memuru beni aradı. Dedi ki “Kardeşini bulduk ama ölüsünü bulduk, başınız sağ olsun’ dedi. Yetkililerden ricam bunu yapanları cezasız bırakmasınlar.” dedi.

"CİNAYETLER ZİNCİRİ MEVCUT"

Diğer ağabeyi Reşat Uğurlu“ Tekin Uğurlu'nun abisiyim. 2018 tarihinde kardeşimiz kayboldu. Ama arada 4 buçuk yıl geçtikten sonra burada bir ihbar üzerine gömüldüğü ortaya çıktı. İhbarı yapan da onların içinden birinin, kendi çıkar çatışması sonrasında birbirinden para istemişler. Para vermeyince buraya getirip gömdüren kişi de demiş ki, “O zaman ben de yerini ihbar edeceğim.” Hatta şöyle deniliyor. Adapazarı'nda bir ifade veriyor. Bir olaydan bahsediyor ama polisler bakıyor ki onların asıl ondan cevap almak istedikleri olay farklı. Onu anlattığı olay farklı. Ondan sonra araştırıyorlar ki olay buraya kadar uzanıyor. Sonradan yer tarifi yapıyor. Böyle bir koordineli veya soğukkanlılıkla işlenen cinayetler zinciri mevcut. Diyoruz ki bunların kanı yerde kalmasın.“ diye konuştu.

“BU İŞE DEVLETİMİZİN EL KOYMASINI İSTİYORUZ”

Tekin Uğurlu’nun kız kardeşi Fatma Uğurlu ise “5 yıldır kardeşim kayıptır ve şu anda cesedi bulundu. Cesedi bulan suçlu da şu anda içeridedir. Bunun bir tane avukat abisi var. Bütün dosyaları kapatıyormuş. Bu dosyanın üstünü de kapatacağını ve tekrardan kardeşini dışarı eli kolu sallayarak suçu başkasının üstüne atacağını düşünüyoruz. O yüzden bu işe devletimizin el koymasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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