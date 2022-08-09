Türkiye Gazetesi

İstanbul Bahçelievler'de 6 Ağustos günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Salim Tekin saplantılı olduğu Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Beyza Doğan'ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Katil zanlısı Salim Tekin ise intihar girişiminin ardından hastaneye kaldırıldı. Tekin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Saplantılı dehşet! Eve zorla girdi, genç kızın kafasına sıkarak öldürdü İstanbul Bahçelievler'de Selim T., iddiaya göre, saplantılı olduğu 16 yaşındaki genç kız Beyza Doğan'ın evine zorla girdi. Selim T. burada genç kızın ensesine silahla sıkarak öldürdü ve ardından aynı silahla intihar etmeye çalıştı.

Korkunç cinayet 25 yıl sonra ortaya çıktı: Önce kocasını sonra kızını öldürüp üst üste gömdü Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin kemiklerine ulaşıldı. H.T.'nin 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. 75 yaşındaki H.T ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da kan donduran cinayet: Öldüresiye dövüp, sokağa attılar İstanbul Beyoğlu’nda 20 yaşındaki genç öldüresiye dövülerek araçla yaşadığı evin önüne atıldı. Gencin hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri aracın peşine düştü.