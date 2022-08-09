Türkiye Gazetesi

Jandarma karayolunda garip bir cismin ilerlediği yönünden bir ihbar aldı ve harekete geçti. İhbar edilen yere giden jandarma gördüğü manzara ile şşakına uğradı. Bolvadin ilçesi girişinde meydana gelen ilginç olayda İstanbul Teknik Üniversitesinin ‘güneş enerjili arabası’ Konya’da gerçekleştirilen bilim ve teknoloji yarışmasına katılmak için hafta sonu İstanbul’dan yola çıktı.

Kara yolu ile Konya’ya doğru giden ve Cenker Karakuş’un pilotluğunu yaptığı aracın lastiği Bolvadin girişinde patladı. Bunu üzerine Karakuş aracı bir benzin istasyonuna park ederek yardım istedi. Bu sırada Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir kişi ise karayolunda garip cismin ilerlediğini ve ardından benzin istasyonuna girdiği ihbarında bulundu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI, EKİPLER YARDIMCI OLDU

İhbar üzerine harekete geçen jandarma trafik ekipleri olay yerine gidip, kısa bir inceleme yaptıktan sonra gerçeği anladı. Ekipler Karakuş öncülüğündeki ekibe aracın lastiğinin değiştirilmesi için yardımcı olup ardından yola devam etmelerini sağladı.

Karakuş, yaşanan ilginç olayın ardından açıklamalarda bulundu. Birkaç gündür yolda olduklarını ve Bolvadin’de zorunlu mola verdiklerini ifade eden Cenker Karakuş, “İstanbul’dan başlayıp Bursa’da devam eden ve dünde Eskişehir’de konakladığımız yolculuğun şuan 3. günündeyiz, Konya’ya doğru gidiyoruz.

'YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Bugün aracı kullanırken, küçük bir aksaklık yaşadık ve aracın lastiklerinden birisi patladı. Sonrasında hızlı bir şekilde bir benzin istasyonuna ulaştık ve lastiğimizi değiştirdik. Lastiği değiştirdikten sonrada yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Karakuş, İstanbul’dan başlayan yolculuklarından itibaren jandarma ve polis ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduklarını kaydederek, aynı zamanda Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde kendileri ile fazlasıyla ilgilendiklerini ifade etti.

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