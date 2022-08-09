Türkiye Gazetesi

Osmaniye’de CHP’li Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar makam aracıyla seyir halindeyken dayısının saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Başkan Kaynar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN YOLUNU KESTİ

Alınan bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, CHP’li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar makam aracıyla bulvar üzerinde seyir halindeyken dayısı Kahraman Erdem arabayla önünü kesti. İkili arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Başkan Kaynar aldığı darbeyle yüzünden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk kontrolü yapılan Başkan Mustafa Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, tedavisinin ardından ifade için emniyete gitti.

Kahraman Erdem olayın ardından gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında saldırıya uğradı Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan makamında saldırıya uğradı. Arslan'ın saldırı sonucu burnunun kırıldığı öğrenildi.

Seyhan Belediye Başkanı Akay'a yumurtalı saldırı Adana Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, vatandaşlara iftar verdi. Bu esnada bir grup Akay'a yumurtayla saldırdı. Başkan Akay, zanlılardan şikayetçi oldu