Türkiye Gazetesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, saha çalışmaları kapsamında yeni bir mantar türünü keşfederek literatüre kazandırdı. İlk defa Denizli'nin Çamlık Mesirelik Alanı'nda, Anadolu karaçamının altında tespit edilen bu mantar türüne, şapka renginin kremsi tonlarda olmasından dolayı, şapka rengine atfen ‘Lepiota cremea’ adı verildi. Mantar, Yeni Zelanda'nın taksonomi alanında yayın yapan ‘Phytotaxa’ dergisinde yayımlandı.

DÜNYADA İLK DEFA TÜRKİYE'DE KEŞFEDİLDİ

Kaygusuz, 2010-2020 yılları arasında sahada çalışmalar yürüttüğünü ve mantarı ilk kez 2016 yılında bulduklarını söyledi. Denizli'de ‘Lepiota cremea’ isimli mantarın moleküler çalışmalarını gerçekleştiklerini belirten Kaygusuz, "Yaptığımız incelemelerde bu mantarın ilk olarak ülkemizde ve dünyada hiç keşfedilmemiş bir tür olduğu sonucuna ulaştık. Çalışmalarımızı detaylandırdık. Moleküler kapsamda örneklerimizi yurt dışındaki diğer mantar türleriyle kıyasladık. Bulduğumuz bu mantar türünün dünyada ilk olarak Denizli'nin Çamlık alanında belirlendi." dedi.

Kaygusuz, Türkiye'nin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, yaptığı çalışmalarla bölgedeki önemli varlıkları tanıtmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Keşif esnasında arazi ve laboratuvar çalışmalarının uzun soluklu çalışmalar olduğunu söyleyen Kaygusuz, "2010-2015 yılları arasında yaptığım çalışmaları bir araya topladım. Tabii sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde de bölgede türün yeni olduğu kanısına vardık. 10 yıllık bir çaba sonucunda mantarı dünya literatürüne kazandırdık." şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Kaygusuz, Türkiye'deki biyoçeşitliliği tanıttıkça dünyanın gözünün Türkiye'ye çevrildiğini sözlerine ekledi.

Tokat'ta mantar zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı Tokat'ın Niksar ilçesinde yayladan toplanan mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

14 kişi zehirlenmişti, Valilik'ten uyarı geldi: Şüpheli mantar tüketmeyin Giresun Valiliği, doğada yetişen mantarlar hususunda dikkatli olunması, şüpheli mantarın kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulundu.