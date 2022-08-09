Bodrum açıklarında 2 kişinin yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

ÜZERLERİNDE DALGIÇ KIYAFETLERİ VARDI

Üzerlerinde dalgıç kıyafeti olan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. Eski astsubay başçavuş ve üsteğmen oldukları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

L.Ç. ve H.C. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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