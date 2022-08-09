Bodrum açıklarında 2 kişinin yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.
ÜZERLERİNDE DALGIÇ KIYAFETLERİ VARDI
Üzerlerinde dalgıç kıyafeti olan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. Eski astsubay başçavuş ve üsteğmen oldukları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
L.Ç. ve H.C. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bodrum’da otluk alanda yangın: 3 hektar alan küle döndü Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve malik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.