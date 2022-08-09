Türkiye Gazetesi

Tarla sulamak isteyen Kemal Tehçi, traktörün arkasında bağlı olan su tankına su doldurduğu sırada park halindeki traktör hareket etti. Traktörü durdurmak isteyen Tehçi, dengesini kaybederek yere düşerken traktör üzerinden geçti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Tehçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Acı haber: Manevra yapan traktörün altında ezildi Denizli’de bir sürücü 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep oldu. Sulama sistemi için tarlaya hortum dizen genç kız, geri manevra yapan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü, 8 saat sonra bulunarak tutuklandı.