Türkiye Gazetesi

AKOM'dan yapılan son dakika açıklamasına göre İstanbul sağanak yağışın etkisi altına giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

YER YER GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GÖRÜLECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin etkili olması bekleniyor.

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIRLIKLI VE TEDBİRLİ OLUN"

Yağışlı hava ile birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesinin olmasının beklendiği açıklamada, "Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını öneriliyor" ifadelerine yer verildi.

9 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

PROF. DR. ŞEN: YARINDAN İTİBAREN 3 GÜN YAĞMUR VAR

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından İstanbul'da yarından itibaren 3 gün yağmur beklendiğini açıkladı.

Prof. Dr. Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da bugün yağış yok ama yarından itibaren 3 gün yağmur var. Uzun zamandır 30 derecenin altına düşmeyen sıcaklık bugün 33 derece. Nem yüksek, hissedilen sıcaklık 36-37 derece. Sıcak çarpmalarına dikkat. Poyraz sert esecek."

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: 4 bölge 13 ilde etkili olacak (9 Ağustos hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 13 ilde sağanak bekleniyor. Söz konusu yağışların yer yer şiddetli