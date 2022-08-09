Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Methiye Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesindeki ekipler, şahin avlayan A.A.H. ve R.Ş.'yi yakaladı.

Bu kişilerde bulunan 5 şahin, av koruma ekiplerine teslim edildi. Av koruma ekipleri, 2 kişiye 70 bin lira ceza uyguladı.

Kayseri’de korkunç kaza! Otomobilin içerisinde yanarak can verdiler Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kamyonla otomobil kaza yaptı. Kazanın ardından araçlarda yangın çıktı. Çıkan yangında 2 kişi yanarak can verdi. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Kayseri'de feci kaza! Kamyonet kağıt gibi ezildi, 3 kişi can verdi Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen feci kazada kamyonet şarampole uçtu, 3 kişi feci şekilde can verdi.

Kayseri'de feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 30 yaralı Kayseri'de tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.