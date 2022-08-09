İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Methiye Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesindeki ekipler, şahin avlayan A.A.H. ve R.Ş.'yi yakaladı.

Bu kişilerde bulunan 5 şahin, av koruma ekiplerine teslim edildi. Av koruma ekipleri, 2 kişiye 70 bin lira ceza uyguladı.

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