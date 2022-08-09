Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Dikkat, AKOM saat verdi! İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yüksek hava sıcaklıkları yerini sağanağa bırakıyor. AKOM'dan yapılan son dakika uyarısında bu gece yarısından itibaren başlaması beklenen sağanağın zaman zaman gök gürültülü olacağı ve yağışların perşembe akşam saatlerine kadar süreceği açıklandı.

Meteoroloji uyardı: 2 bölge, 16 ilde sağanak alarmı (8 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan uyarıda; bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öğrenilirken, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile 16 ilde sağanak yağış beklendiği öğrenildi.