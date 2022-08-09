Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta cinnet getiren bir genç intihara kalkıştı, o esnada kendisine engel olmaya çalışan annesi, babası ve iki kardeşini silahla öldürüp canına kıydı.

Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda B.Ö. (22), elindeki maket bıçağıyla evlerinin damına çıkarak kendisine zarar vermeye başladı. B.Ö'nün yanına gelen ve polis memuru olduğu öğrenilen babası M.Ö., oğluna müdahale etmeye çalıştı. B.Ö, bu sırada babasının beylik tabancasını alarak M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

BİR AİLE YOK OLDU

Korkunç olayda anne, ağabey ve kardeşi olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye sevk edilen baba da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, çevrede toplanan kalabalığa elim bir olay yaşandığını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.