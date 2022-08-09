İzmir’in Tire ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde eşi Ergün Karcı tarafından av tüfeğiyle vurulan Dilek Karcı, ağır yaralı olarak Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından talihsiz kadın, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi. Doktorların müdahalelerine cevap vermeyen Dilek Karcı, hayatını kaybetti.
GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI
2 çocuk annesi kadının ölüm haberi sevenlerini üzüntüye boğdu. Cenazesinin, yarın Tire’de defnedileceği öğrenildi. Öte yandan, katil zanlısı koca ise bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kahreden ölüm! Evli ve 3 çocuk annesi kadının sürdüğü traktör sonu oldu İzmir'in Tire ilçesinde serada çalıştığı esnada kullandığı traktörle sera demirlerine çarpan araç sürücüsü genç kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Genç kadın evinin önünde korkunç şekilde bulundu, hemen 112'ye haber verildi Samsun'da 23 yaşındaki genç kadın 4'üncü kattan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.