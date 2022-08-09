Türkiye Gazetesi

Fatsa ilçesi Saraytepe Mahallesi’nde fındık hasat sezonu için Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen tarım işçileri arasında ‘su kullanma’ meselesi dolayısıyla çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, henüz adı öğrenilemeyen kişiler, yanlarında bulunan tüfek ile ateş açmaya başladı.

Saçmaların isabet ettiği kişilerden Recep G., Ziynet B., Mehmet Berat B., Hacı G. ve Nazlı B. isimli kişiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi’ne, Şahin H., Halil B., Ahmet A., Fırat H. ve Mustafa H. isimli işçiler Ünye Devlet Hastanesi’ne ve henüz adı öğrenilemeyen 2 kişi ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri olay yerinde önlemi aldı ve konuyla ilgili inceleme başlattı.

Metroda çıkan taciz kavgasında, tacizcinin kulağını kopardılar Meksika’daki bir metroda çıkan taciz kavgasında, kavga eden iki kişiden biri diğerinin kulağını ısırarak koparttı.

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 10 kişi yaralandı Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.