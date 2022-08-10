Türkiye Gazetesi

Dün uyarı yapıldı ve sağanak etkisini şiddetli bir şekilde gösterdi. Beklenen yağmur Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yağdı ancak caddeler sular altında kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Uyarıların ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

SOKAKLARI SEL GÖTÜRDÜ, VATANDAŞLAR ZORLUK ÇEKTİ

Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patladı. Köprü altları ve sokak araları sel sularıyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar dahi sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

TRAFİK DURDU

Öte yandan patlayan rögardan fışkıran sular caddeyi kaplarken, trafiğin de durmasına neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dikkat, AKOM saat verdi! İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yüksek hava sıcaklıkları yerini sağanağa bırakıyor. AKOM'dan yapılan son dakika uyarısında bu gece yarısından itibaren başlaması beklenen sağanağın zaman zaman gök gürültülü olacağı ve yağışların perşembe akşam saatlerine kadar süreceği açıklandı.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: 4 bölge 13 ilde etkili olacak (9 Ağustos hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile 13 ilde sağanak bekleniyor. Söz konusu yağışların yer yer şiddetli

Meteoroloji uyardı: 2 bölge, 16 ilde sağanak alarmı (8 Ağustos 2022 hava durumu) Meteoroloji'den yapılan uyarıda; bugün ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öğrenilirken, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile 16 ilde sağanak yağış beklendiği öğrenildi.