Türkiye Gazetesi

İşçileri taşıyan servisler feci şekilde çarpıştı. sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana gelen kazada Çamlıtepe istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan ve işçi servisleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti.

Kaza sırasında işçi servislerinden biri takla attı.

22 KİŞİ YARALI: 3'Ü AĞIR

Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 11 yaralı İstanbul Ümraniye'de inşaat işçilerini taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı ve feci kazada2 'si ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

Otomobil işçi servisine ok gibi saplandı: Yaralılar var Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil şoförü, karşı yönden gelen servis minibüsüne çaprtı. Feci kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

İşçi servisiyle çarpışan otomobil hurdaya döndü: Yaralılar var Tekirdağ Çorlu’da kavşağa kontrolsüz giriş yaparken minibüsle çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.