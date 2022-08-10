Türkiye Gazetesi

Çanakkale’de eşini tüfekle öldüren katil zanlısının kan donduran bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Zanlının sosyal medyada ‘Gururlu hissediyor’ diye yaptığı paylaşımda, ‘ben namusumu temizledim, herkese duyurulur’ dedi.

TÜFEKLE VURUP ÖLDÜRDÜ

Olay, Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Dün saat 21.30 sıralarında Gencay Korur, kayınpederinin evine geldi ve eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek eve girdi. Ayşe Korur’u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur’u yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Gencay Korur, cinayetin ardından bir sosyal medya platformunda durum kısmında, ‘Gururlu hissediyor’ şeklinde yaptığı paylaşımda “Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Eşini öldürdü, 5 milyon dolar tazminat aldı Amerika’da bir adam hayat sigortasından 5 milyon dolar almak için eşini safaride öldürmekten suçlu bulundu.

Eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren kocanın cezası belli oldu! Kızı cani babayı anlattı Adana'da, ormanlık alana gizlediği pompalı tüfekle sokakta eşini öldüren tutuklu sanık hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kızı ise annesini öldüren babası hakkında "Babam sürekli annemi ve bizi öldürmekle tehdit ediyordu" ifadelerini kullandı.