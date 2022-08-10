Türkiye Gazetesi

Konya Barosu avukatlarından Adem Akyürek, 4 Kasım 2021 günü Bursa Adliyesi'ndeki duruşmalarına katıldı ve aynı gün içinde Bursa'dan Konya'da ertesi gün yapılacak duruşmasına yetişmek için yola çıktı. Yolda giderken Afyonkarahisar'da 90 kilometre hız sınırı bulunan yolda 108 kilometreyle gidince hız sınırını aştığı gerekçesiyle 1399 lira idari para cezası aldı.

DURUŞMALARI DELİL OLARAK SUNDU

Sabah gazetesinin haberine göre, Avukat Akyürek cezanın iptali için Afyon Çay Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurdu. Mesleğinin sorumluluğu gereği kısıtlı süre içinde duruşma hazırlıklarını bir an evvel yapma zorunluluğu bulunduğunu söyleyen Akyürek, aynı gün içinde Bursa'dan Konya'ya seyahat edip ertesi günkü duruşmalarının hazırlığını yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Akyürek, her iki ilde katıldığı duruşmalara ait zabıtları da delil olarak sundu ve cezanın iptalini talep etti.

HAKİM PARA CEZASININ İPTALİNE KARAR VERDİ

Avukatın duruşmalara yetişebilmek için hız ihlali yaptığının altını çizen hakimlik, avukatın kamu görevini gerçekleştirdiğini belirtip itirazı kabul ederek 1399 liralık idari para cezasının iptaline karar verdi. Karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada bazı avukatlar kararı doğru bulurken bazıları ise ertesi gün yapılacak duruşma için ceza iptalinin doğru olmadığını savundu.

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