Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de meydana geldi. Yan yol üzerinde seyir halinde olan otomobilin üzerine çıkan genç, dakikalarca seyahat etti. Araç sürücüsü ve gencin tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Yaşanan o anlar bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolculuğu kayda alan sürücü, 'İnsanlar maalesef bu şekilde ölüyor' diyerek duruma tepki gösterirdi. Tehlikeli yolculuk esnasında araç üzerindeki gencin rahat tavırlarıysa gözden kaçmadı.

Motosiklette tehlikeli yolculuk: 3 metrelik merdiveni taşımaya çalıştı Bursa'da bir kişi motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yaklaşık 3 metrelik merdiveni motosikletle taşımak istedi. Motosikleti süremeyince, motosikleti ayağıyla götürdü.

Tehlikeli yolculuk kamerada: 5 kişilik otomobile 11 kişi bindiler Bursa’da 5 kişilik Kartal’a 10 kişi bindi. Yer kalmayınca kaputun üzerinde yolculuk yapan kişi adeta canını hiçe saydı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Trafikte tehlikeli yolculuk: “Bu kadarına da pes” Bursa’da 1’i bebek olmak üzere 5 kişi aynı motosiklete bindi. Tehlikeli yolculuk çevredekilerin şaşkın bakışları eşliğinde saniye saniye kaydedildi.