Türkiye Gazetesi

Merkez Çukurova ilçesi, Huzurevleri Mahallesinde 38 yıldır berberlik yapan Ahmet Uluçay’ın gelenek haline getirdiği davul zurnalı damat tıraşı yoğun ilgi çekiyor. Bu berbere gelen damadın düğünü de tıraş olmadan önce başlıyor.

BERBERDEN OYNAYARAK ÇIKIYORLAR

Sema Barug ile dünya evine giren Arif Barug’da bu damatlarda biri. Uluçay’a damat tıraşı olmaya gelen Barug kapı da davul zurna eşliğinde karşılanınca öne şaşırıp daha sonra müziğin ritmine ayak uydurarak oynamaya başladı. Berbere oynayarak giren Barug bir süre oynadıktan sonra tıraş olmaya başladı. Tıraş olduğu esnada da davul ve zurna çalmaya devam etti. Bu duruma dayanamayan damat tıraş olduğu sırada tekrar kalkıp berber ile birlikte oynadıktan sonra tıraşına kaldığı yerden devam etti.

38 YILDIR SÜREN BİR GELENEK

Berber Ahmet Uluçay, 38 yıldır damatları davul zurna eşliğinde tıraş etiğini bunun bir gelenek haline gediğini, damatların düğününün berberde başladığını anlattı. Damat tıraşını bin liraya yapan Uluçay, “Bu durumdan damatlar çok memnun. Kimi damatlar burada prova yapmış oluyor. Onları oynayarak tıraşa davet edip oynayarak tıraştan gönderiyoruz. Çok eğlenceli bir ortam oluyor. Damatlar burada düğün stresini de atmış oluyor” dedi.

DAMATLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Damat Arif Barug ise davul zurnayı gördüğünde önce şaşırdığını ancak daha sonra oynamaya başladığını belirterek, “Çok güzel bir uygulama. Tıraş olurken sürekli müzik çaldı. Hem de düğün öncesi prova yapmış oldum. Çok memnun kaldım. Böyle bir berber daha önce hiç görmedim. Bütün damatlara tavsiye ederim” diye konuştu.

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