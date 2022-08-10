Türkiye Gazetesi

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denize girmek için sahillere gelen bazı vatandaşlar ise kumsalda vakit geçirdi.

Denizde süper teşvik Yapılan düzenleme ile geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk bayraklı gemilerin sahibine, taşıdığı kara yolu römorku, yarı römork ve tanker gibi yük birimi başına 2 dolar karşılığı Türk lirası ödemede bulunulacak.

Abdülhamid Han Akdeniz'e indi... Yunan medyası karıştı! Yörükler-1 kuyusu görevi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanan Türkiye'nin yedinci nesil Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi, Yunan medyasında büyük ses getirdi.

Firari FETÖ’cüler denizde yüzerken yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski asker yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışırken yakalandı.

Serinlemek için denize girmişti: Yorgun mermiyle hayatının şokunu yaşadı Rize'nin Pazar ilçesinde serinlemek için denize giren genç kızın ayağında bir ağrı hissettikten sonra kanlar gelmeye başladı. Ayağına yorgun mermi isabet eden genç ilk hemen ameliyata alındı.