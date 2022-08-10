Türkiye Gazetesi

Olay 19 Mayıs Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir halı sahanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ CESETLE KARŞILAŞTI

Çıkan yangın olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri söndürdü. Yangını söndüren ekipler bir cesetle karşılaştı.

KİMLİĞİ BULUNAMADI

Polis ekipleri cesette yaptığı araştırmada kimliğe rastlamadı. Savcılık talimatıyla ölen kişinin cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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