Batman Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk, o sırada oradan geçmekte olan kamyonetin aniden önüne atladı. Kamyonetin çarpıp üstünden geçtiği çocuk, şans eseri ayağa kalktı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.
Türkiye'yi üzen Balıkesir kazasında kızını kaybetmişti... Acılı babanın adalet arayışı sürüyor Balıkesir'de geçtiğimiz sene Zonguldak'tan İzmir' e giderken virajı alamayarak takla atan otobüste 15 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden yolculardan biri olan Tıp Fakültesi Öğrencisi Bilge Toker’in acılı babası geçte olsa adaletin tecelli etmesini bekliyor.
Pes dedirten görüntüler! Trafik kazası meydan savaşına döndü Esenyurt'ta bir düğün konvoyu ile yoldan geçen motosikletli kazaya karışınca olan oldu. Kazada maddi hasar meydana gelince konvoydakiler motosikletliyi darp etti. Motosikletli olay üzerine babasını çağırdı ve yardım istedi. Motosikletli ile babasının düğün konvoyu ile arasında yaşana o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hasdal-Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza İstanbul, Hasdal-Kemerburgaz istikametinde yolcu otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.