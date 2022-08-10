Türkiye Gazetesi

Erzurum'da 2 Ağustos’ta düzenlenen CHP Grup Toplantısı için Erzurum’a gelen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti. Ziyarette at arabasına binen Tanal'ın arabacıya yönelttiği, “Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?” sorusu havada kaldı.

“AK PARTİ GİBİSİ YOK”

AK Partili olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, “AK Parti sana ne veriyor, ben anlamadım ki” dedi. Arabacı “AK Parti gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin” cevabını verince Tanal da at arabasından indi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'nun YSK sözlerine Ömer Çelik'ten cevap: Bunları hangi yolla elde etmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının hemen ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan bilgiler bizde var' açıklamasına da cevap veren Çelik, "Bu tehlikeli bir ifade. Bu bilgileri nasıl elde etmiş? YSK'nın bile elinde olmayan bilgiden bahsediyor. Bütün bunlarla ilgili açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor" dedi.