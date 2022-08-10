Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir’de bir şahıs, tartışma yaşadığı eşini sokak ortasında yumrukladı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

YUMRUK ATIP DARP ETTİ

Olay, dün öğle saatlerinde Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre, bir çift yolda yürüdüğü esnada tartışmaya başladı. Kavganın büyümesiyle genç adam, sokak ortasında eşini yumruk atarak darp etti. Darp edilen genç kadını çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Eşine şiddet uygulayan şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından uyarıldıktan sonra darp ettiği eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın genç kadını darp ettiği çevredeki vatandaşların ise araya girdiği görülüyor.

Eşini sokak ortasında pompalı tüfekle öldüren kocanın cezası belli oldu! Kızı cani babayı anlattı Adana'da, ormanlık alana gizlediği pompalı tüfekle sokakta eşini öldüren tutuklu sanık hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kızı ise annesini öldüren babası hakkında "Babam sürekli annemi ve bizi öldürmekle tehdit ediyordu" ifadelerini kullandı.

Kan donduran cinayet! Sokak ortasında eşini öldürdü sonra intihar etti Balıkesir'de eski eşini silahla vurduktan sonra aynı silahla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan kadın ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sokak ortasında dehşet: Boşandığı eşi ve arkadaşına kurşun yağdırdı Kayseri'de bir şahıs, boşandığı eşi ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı.