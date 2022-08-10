Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Sağlık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuana B. (12), Amine Su Kocak (12) ve Fatma Ömer (12) evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördüler. Mısır bahçesinin sahibi Erdal Y.’nin eşinden izin alan 3 kız çocuğu birer adet mısır alarak yemek için oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelerek tekme ve yumruklarla çocuklara saldırdı. Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler çocuklarının çığlık attığını duyarak parka gitmesi üzerine Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Aileler kanlar içinde çocuklarını hastaneye götürerek tedavi ettirdi. Darp raporu alan aileler adliyeye giderek Erdal Y.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DEFALARCA KEZ YUMRUK ATTI

Yaşadıkları dehşeti anlatan Tuana Baysa, “Amine ile birlikte dolaşıyorduk. Sonra bir bahçe gördük. Canımız mısır çektiği için bahçeden aldık. Mısırları aldıktan sonra parka geldik. Mısırların tadına bakarken bahçenin sahibi arabasıyla geldi. Benim çenemi tutarak defalarca burnuma yumruk attı. Sırtıma ve kafama vurdu. Benden sonra arkadaşlarımın kafasına ve gözüne vurdu. Annem bahçeden koşarak yanımıza geldi. Adam annemi görünce arabasına binerek kaçtı. Şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Benim burnum o kadar kanadı ki vurunca kanlar iki arkadaşıma da sıçradı. Yerlerde hala kan izleri var” dedi.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN RÜYASINA GİRDİ

Yaşadıklarının rüyalarına girdiğini söyleyen Baysa, “Çok korktuk. Bir daha yapacak mı diye hala korku var. Gece uyurken rüyalarımıza giriyor. Hep başımızda duruyor, hep şiddet uyguluyor gibi bir his var. En büyük cezasını almasını istiyoruz. Cezaevinde kalmasını istiyoruz. Bize yaptıklarını başkasına da yaparsa diye korkuyoruz. İçimde karartı var. yine arkamızdan gelir de aynı şeyleri yaşatacak diye korkuyoruz” şeklinde konuştu.

Bolu Valiliği'nden açıklama geldi: Vakalar yeni değil Bolu’nun Yuva köyünde yaşanan zehirlenmelerle ilgili Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yeni vakaların bulunmadığı belirtilerek 26 kişinin tedavilerinin hastanede devam ettiği ifade edildi.