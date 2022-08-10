Türkiye Gazetesi

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Şube Müdürünün balık tutarken dengesini kaybetti ve olan oldu. İlçeye bağlı Belemedik Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Belemedik Tabiat Parkı'ndan geçen Çakıt Çay’ında kardeşiyle balık avlayan Musa İmir, dengesini kaybederek suya düştü.

İmir'in suya düşmesi üzerine kardeşi, yakındaki bir kişinin cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Bölgeye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı İmir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İmir'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buradaki otopsi işlemlerinin ardından Musa İmir'in cenazesi, Aladağ ilçesi Eğner Mahallesi'nde toprağa verildi.

Adana'da acı olay! Kanala düşen oğlunu kurtarmak istedi, hayatını kaybetti Adana'da bir çocuk sulama kanalına düştü. Oğlunun düştüğünü gören babası ise sulama kanalına atladı. Kanala atlayan baba hayatını kaybederken düşen oğlu ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Adana'da orman yangını: Yayılmasını önlemek için ağaçlar kesiliyor Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının sıçramasını önlemek için bazı ağaçlar kesiliyor.

Adana’da korkutan orman yangını Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerle müdahale sürüyor.