Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen cinayetin detayları ortaya çıktı. Alkollü mekana gelen bir müşteri, içerde sigara içmek istedi. Ancak 20 yaşındaki çalışan Doğukan Aslan ‘içerde sigara içmenin yasak’ olduğu uyarısında bulundu.

OĞLUNU ARADI

Müşteri ile Aslan arasında tartışma çıktı. Daha sonra mekan sahibi, çalışan ile müşteri dışarı çıkıp tartışmaya devam etti. Bu sırada müşteri oğlunu arayıp gelmesini söyledi. Motosikletle gelen müşterinin oğlu, silahla 20 yaşındaki Doğukan Aslan’ı vurdu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Saldırgan kaçarken, Aslan kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan silahın patladığı sırada kaldırımdan geçen vatandaşları kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç cinayet 25 yıl sonra ortaya çıktı: Önce kocasını sonra kızını öldürüp üst üste gömdü Kahramanmaraş'ta, bir evin bahçesinde yapılan kazıda, 25 yıldır kayıp olan A.T. ile kızı Z.T.'nin kemiklerine ulaşıldı. H.T.'nin 1997'de namus meselesi yüzünden tartıştığı kocasını, 3 yıl sonra da kızını öldürüp evin bahçesine üst üste gömdüğü belirlendi. 75 yaşındaki H.T ve oğlunun da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.