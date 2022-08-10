Türkiye Gazetesi

İzmit Körfezi'nde deniz kirliğinini önlemek için çalışmalar tüm hızıyla sürerken ekipler kirletenleri tek tek tespit ediyor ve cezası kesiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca Demiryeri mevkiinde yapılan rutin incelemeler sırasında bir geminin körfezi kirlettiği tespit edildi.

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen Vanuatu bandıralı gemiye 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi. Ekipler tarafından denizde temizleme çalışmaları başladı.

İzmit Körfezi simsiyah oldu! Görenler gözlerine inanamadı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atıkları sağanakla birlikte İzmit Körfezine karıştı ve körfez simsiyah oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan biri "Marmara Denizi’ni hunharca kirletiyorlar" diyerek adeta isyan etti.

İzmit Körfezi'ni 'Pusula denizanaları' bastı! Dikkat: Zehirli olabilirler Yaklaşık 1 ay önce Çanakkale'de görülen ve zehirli olduğu iddia edilen "pusula denizanası", son günlerde İzmit Körfezi'nde de görülüyor. Vatandaşlar tedirgin olurken, balıkçılar kirlilik nedeniyle yeni ve zararlı türlerin çoğaldığını belirtti

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye rekor para cezası İzmit Körfezi'nde demirli geminin güvertesinin yıkandığı sırada gemiden akan kirli ve atık suların körfeze dökülmesi üzerine deniz kirliliğine sebep olduğu gerekçesiyle 2 milyon 447 bin 568 lira ceza uygulandı.