Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye pasaportsuz giriş yapmaya başladı. Alınan kararın ardından Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Sabahın erken saatlerinde kente gelen Bulgaristan vatandaşları, gün boyu alışveriş yapıp kentten ayrılıyor. Edirne'de yaşanan bu ekonomik hareketlilik, esnaf göçünü de beraberinde getirdi. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale başta olmak üzere çevre illerden esnaflar Edirne'de dükkan kiralamaya başladı. Yoğun talep üzerine 15 bin lira olan iş yeri kiraları ise 50 bin liraya yükseldi.

KİRALAR 50 BİN LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden Edirne'ye esnaf akını yaşandığını belirterek, iş yeri kira fiyatlarının 15 bin liradan 50 bin liraya yükseldiğini ifade etti. Özellikle İstanbul'daki imalatçıların Edirne'yi tercih ettiğinin altını çizen Çeker, yaşanan ekonomik hareketliliğin iştah kabarttığını vurguladı.

"TÜRKİYE ÇOK UCUZ"

Müşterilerinin yüzde 90'ının Bulgar olduğunu söyleyen Tarihi Çarşı esnafı Tülay Kaytan, "Bulgarlara satış yapıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bulgarlar olmasa işimiz zor" dedi.

Bulgaristan'da karşılaşmadıkları komşuları ile Edirne sokaklarında karşılaştıklarını söyleyen Bulgaristan vatandaşları, Edirne'de cadde ve sokaklarda Bulgar yoğunluğuna dikkat çekti. Türkiye'nin Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Bulgaristan vatandaşları, sıklıkla Edirne'ye geldiklerini ifade etti.

Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgaristanlı Arsova ailesi, peynirden zeytine, tatlıdan yiyeceğe tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşıladıklarını söyledi.

Bulgarlar mobilyayı da Edirne’den alıyor Gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayan Bulgar vatandaşlar, mobilyayı da Edirne’den satın alıyor. Pasaportsuz giriş uygulamasıyla kentte hareketlilik artarken, esnaf bu durumdan memnun.

Pasaport kararı sonrası Ulus Pazarı doldu taştı: Bulgar turistler bavullarla alışveriş yaptılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla açıklanan kararıyla Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişler başladı. Bulgarlar sabah saatlerinden itibaren kendi araçları ve otobüslerle Edirne’ye akın etti. Tüm ihtiyaçlarını Edirne Ulus Pazarı’ndan karşılayan Bulgar turistler bavullarını doldurdu.

Pasaportsuz Bulgarlar Edirne'ye akın etti: Dönüş yolunda uzun kuyruklar oluştu Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye pasaportsuz girişlerine imkanı sağlamasından sonra Bulgarlar Edirne’ye akın etti. Dönüşte, Kapıkule Sınır Kapısı’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlayacak.