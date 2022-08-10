Türkiye Gazetesi

Avukat Adem Akyürek, geçen yıl 4 Kasım günü Bursa Adliyesi'nde katıldığı duruşma sonrası aracına atlayıp Konya'da görülecek olan davaya katılmak üzere yola çıktı. Mahkemeye yetişmeye çalışan Akyürek, Afyonkarahisar Çayı ilçesi yakınlarında 90 kilometre olan hız sınırını aştı. Saatte 108 kilometre hızla giden avukata ceza kesildi. Akrüyek'in itirazı sonucu ceza iptal edildi.

"BU KARAR BİR İLK"

Adem Akyürek "İtirazının gerekçesi olarak duruşmanın Bursa'daki davanın saatinde alınmadığını, rötarlı olduğunu, dolayısıyla geç saatte yola çıktığımı belirttim. Ertesi günkü duruşmalarıma yetişebilmem için hız sınırını aşmış olabileceğimi, kamu görevi yaptığımı gerekçe göstererek tarafıma ceza tutarına itiraz ettim. Sulh Ceza Hakimliği gerekçelerimi geçerli kabul etti. Avukatın kamu görevi yaptığını, duruşmalarına yetişmesi gerektiğini belirterek, tarafıma düzenlenen para cezası tutanağını kaldırdı. Bu karar bir ilktir. Emsal teşkil edecektir. Daha önce emniyet şeridinin ihlali noktasında verilen iptal kararları vardı" dedi.

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