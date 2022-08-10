Bozcaada'da kırsal alanda kalan çöplük bölgesinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine 5 yangın söndürme helikopteri, 3 uçak, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve yaklaşık 100 kişilik personel ile kurumlara ait ekipler bölgeye yönlendirildi.
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kuşadası’nda korkutan yangın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Damlacık mevkiindeki 12 dönümlük zeytinlikte yangın çıktı. Araziye atılan cam şişelerin mercek etkisi yapması sonucu çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Ayvacık’ta orman yangını Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Aralıksız devam eden yangınla mücadele sonrası alevler kontrol altına alındı.