Rize'de yaşanan feci olayda teleferik kulübesinde oluşan elektrik arızasını giderirken akıma kapılan 3 çocuk babası adam hayatını kaybetti. Olay, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı köyünde meydana geldi. İhsan Erkan (51) çay taşımada kullanılan teleferikte meydana gelen elektrik arızasını gidermek için kulübesine girdi. Erkan, oluşan arızayı gidermeye çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan Erkan yere yığıldı. Erkan'ı hareketsiz gören yakınları olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Erkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden 3 çocuk babası Erkan'ın cansız bedeni Adli Tıp Morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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