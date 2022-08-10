Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de yaşanan olayda bir itfaiye erinin evinde temizlediği silah kazara ateş alınca kurşun karısına isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, talihsiz adam ise gözaltına alındı. Olay, saat 16.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Belgin Sokak’ta meydana geldi.

Resimdeki Abdüllatif D.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, Abdüllatif D. odada ruhsatlı silahını temizlerken, silahının bir anda ateş alması sonucu, o sırada aynı odada bulunan eşi Zeynep D.'yi vurdu. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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