Türkiye Gazetesi

Antalya'da midibüs devrildi, 1'i ağır 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Şahali P. idaresindeki midibüs, Fethiye-Antalya karayolu Küçüklü Mahallesi Köyiçi mevkiinde devrildi. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye, çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

YOLCULAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Çevre illerden de gelen itfaiye ekiplerince yolcular araçtan çıkarıldı. Aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 19 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan birinin durumunun ağır, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya’da feci olay: Otomobil ikiye bölündü, baba-kız hayatını kaybetti Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Otomobilin içindeki baba kız hayatını kaybetti.

Antalya'da feci kaza: 3 ölü Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.