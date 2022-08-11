Türkiye Gazetesi

Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser, online açık artırmaya çıkarıldı. Arthill'in düzenlediği Hanedan Koleksiyonu müzayedesine, 2 Ağustos'tan itibaren teklif verilmeye başladı. Müzayede, 14 Ağustos'ta saat 15.00'da çevrim içi olarak canlı açık artırma ile gerçekleştirilecek.

Koleksiyon teklif usulü, 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan Abdülhamid Han'a ait altın murassa cep saati yer alıyor.

1 dolardan satışa çıkarılan saatin şu an değeri 60 bin dolara yükseldi.

1 kilogramlık çay açık artırmada 226 bin liraya satıldı Çayın çokça tüketildiği Japonya’da özel olarak yetiştirilen ve elle işlenen 1 kilogram yeşil çay açık artırmada satışa çıkarıldı ve 1.96 milyon Yen'e (yaklaşık 226 bin lira) satıldı.