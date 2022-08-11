Türkiye Gazetesi

İzmir’in Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Amfibi Deniz Piyade Tugayı bünyesinde, kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması, gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 2010’da Amfibi Hücum Timleri kuruldu. Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasında komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçen personel, Amfibi Hücum Timi kursuna katılabiliyor.

ZORLU KURS 8 HAFTA SÜRÜYOR

Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor. Komando eğitiminden geçen “timsahlar”, bottan hareket hâlindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor. Son nesil yerli ve millî silah teçhizatla donatılıyorlar.

BİRÇOK GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİ

Amfibi Hücum Timleri, Hakkâri ile Suriye’de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekâtları bölgelerinde terörle mücadele, Afganistan’da kararlı destek misyonu barışı destekleme, Arnavutluk’ta insani yardım harekâtı ve Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında Doğu Akdeniz’de platform koruma gibi birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

TSK'da yeni dönem: Pilot uygulama resmen başladı Kara Dikimevi Müdürlüğünün "Sıfır Atık" projesi kapsamında hayata geçirdiği pilot uygulamayla 250 erin kullandığı eğitim elbisesi, geri dönüşüm tesislerinde yeniden kamuflajlı eğitim elbiselik kumaş haline getirildi.