Türkiye Gazetesi

Yangınlarla mücadele devam ederken özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde sebebi henüz bilinmeyen bşir şekilde yangınlar çıkıyor. Gece saatlerinde ise Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesinde korkutan bir yangın çıktı. 5 yıldızlı bir otelin sahil bar kısmında başlayan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ, DERİN NEFES ALINDI

Mutfak kısmında zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, barın yan tarafında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü. Sorgun Çamlığında yangın çıktığı söylentileri vatandaşların çamlığa akın etmesine neden olurken, yangının ormanlık alanda değil sahilde olduğunu gören vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

MALZEMELER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında Sahil bardaki tüm cihaz ve malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye soğutma çalışması yaparken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme tapıldı.

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